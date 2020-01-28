Президент Украины обвинил СССР в причастности к развязыванию Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны. Об этом он заявил во время визита в Польшу, пишет во вторник, 28 января,

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов, — цитирует издание Зеленского. — Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста».

По словам чиновника, Европа и мир не имеют права молчать, «как это было в 1939 году». При этом он не упомянул ни СССР, ни советское прошлое Украины, ни прилагательное «советский». Говорить о подвиге и жертвах украинского народа Зеленский предпочел отдельно.