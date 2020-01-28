Эксперт БФУ рассказала, почему здоровые люди страдают «зимней депрессией»

Здоровые люди часто принимают за болезнь снижение общего фона настроения и активности, которое может возникать зимой. Такое мнение высказала Ирина Симаева, доктор психологических наук и профессор БФУ им. И. Канта, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе университета.



По мнению эксперта, сезонную депрессию действительно можно считать заболеванием, поскольку расстройство настроения, периодически возникающее у больных людей без какой-либо причины, чаще всего приходится на осенне-зимний период года. Выражается это в подавленности, тоске и ощущении безнадежности. Сопровождаться «депрессия» может симптомами, которые не поддаются лечению (головные боли, расстройства пищеварения, боли в суставах, в области сердца).

«Депрессия не является признаком слабости человека или состоянием, которое можно преодолеть усилием воли или желанием. Люди не могут просто „взять себя в руки“ и выздороветь. Человек чувствует себя измученным, никчемным, беспомощным и бесполезным», — рассказала эксперт и отметила, что сами эти негативные чувства являются симптомами депрессии и, как правило, не отражают реальности. В такой ситуации необходимо обратиться за помощью к специалисту.

«Правильно подобранное медикаментозное лечение и психотерапия могут помочь большинству людей, — добавила Симаева. — Основные причины так называемой „зимней депрессии“ здоровых людей кроются не в зиме, не в холоде, а в недостатке солнца. Нейробиологические процессы— основа нашего настроения и поведения, „запускаются“ солнечным светом, который попадает на сетчатку глаза». Его нехватка, отметила она, не дает организму возможности вырабатывать нейромедиаторы активности, «счастья и хорошего настроения».

Как отметила профессор, противодействовать «зимней депрессии» своими силами здоровые люди не просто могут, а должны это делать. Для успешного «выздоровления» нужно чаще гулять в светлое время суток, «подставляя солнцу лицо и руки». Также доктор посоветовала чаще есть рыбу жирных сортов, поскольку это помогает восполнять запасы витамина D, и продукты с высоким содержанием трипофана (из него в организме образуется серотонин — нейромедиатор хорошего настроения), среди которых яйца, сыр, творог, рыбу, бананы, сушеные финики, арахис, кунжуте, грецкие орехи, тыквенные семечки, морские водоросли, грибы.К основному рациону питания следует также добавить черный шоколад.

«С сонливостью бороться бесполезно — лучше подремать 15-20 минут после обеда, а потом очнуться бодрым и здоровым. Кратковременный отдых прекрасно восстанавливает работоспособность. Плюс каждый час от работы следует отвлекаться и минут 5 отдыхать», — отметили в пресс-службе университета. Страдающим «зимней депрессией» рекомендовали чаще заниматься спортом — каждая получасовая тренировка повышает концентрацию «гормонов счастья» в 5-7 раз.