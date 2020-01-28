Следственный комитет предъявил обвинение врачу ДОБ из-за смерти школьницы

В Калининграде заведующему нейрохирургическим отделением Детской областной больницы Петру Литвиненко предъявлено обвинение по уголовному делу, возбужденному после смерти 15-летней пациентки в приемной психиатрической больницы. Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Медику инкриминируют преступление, предусмотренное ч.2 п.В ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло за собой по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Данной статьей предусмотрено наказание в виде штрафа (от 100 тыс. до 500 тыс. руб., или в размере зарплаты осужденного за период от года до трех лет), либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до шести лет и вышеуказанного штрафа.

Оперативно получить подтверждение в региональном управлении Следственного комитета не удалось.



Напомним, в начале февраля 2019 года 15-летняя жительница Гусева была госпитализирована в Детскую областную больницу, где ей был поставлен диагноз, связанный с психическим расстройством. Затем ребенок был направлен на госпитализацию в Психиатрическую больницу № 1 Калининградской области, а после обследования несовершеннолетнюю пациентку перенаправили в больницу в поселке Прибрежном, где она скончалась 21 февраля. Следственный комитет после проверки по данному факту возбудил уголовное дело. По данным следствия, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

В Калининграде умерла 15-летняя девочка. В работе врачей нашли много нарушений

Областная прокуратура выявила многочисленные нарушения прав 15-летней девочки, умершей в приемном покое Психиатрической больницы № 2 в феврале этого года. Нарушения были допущены персоналом четырех медучреждений, включая Детскую областную больницу.

В июле 2019 года Мировой суд оштрафовал главврача Детской областной больницы в Калининграде Александра Малярова за нарушения во время оказания медпомощи 15-летней пациентке. Медик не смог оспорить данное решение в вышестоящей инстанции.