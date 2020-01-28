Кравченко: по муковисцидозу ситуация в области комфортная и спокойная

Кравченко: по муковисцидозу ситуация в области комфортная и спокойная
Александр Кравченко. Виталий Невар / Новый Калининград
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В регионе сейчас нет проблем с лекарственным обеспечением больных муковисцидозом, заявил во вторник на заседании областного правительства глава областного минздрава Александр Кравченко, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«По муковисцидозу в области ситуация у нас очень, назовем ее так, комфортная и спокойная, то есть особых тоже обращений нет, мы обеспечиваем оригинальными препаратами, так что в целом все более-менее гладко», — сказал министр.

Напомним, в конце прошлого года по России прошла серия одиночных пикетов, люди с муковисцидозом, и их родственники требовали изменить федеральный закон № 44 о госзакупках, из-за которого иностранным фармкомпаниям стало невыгодно поставлять в страну необходимые больным препараты, и вернуть оригинальные лекарства на местный рынок. Пациентское сообщество в Калининградской области также оказалось встревожено.

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