В минздраве ситуацию с закупкой льготных лекарств считают «довольно гладкой»

Ситуацию с закупкой льготных лекарств в Калининградской области в региональном минздраве характеризуют как «довольно-таки гладкую». Об этом во время заседания правительства во вторник, 28 января, сообщил глава министерства Александр Кравченко, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«В принципе, сегодня ситуация со льготным обеспечением довольно-таки гладкая, есть некоторые шероховатости, связанные с закупками по торговым наименованием и с теми препаратами, в обеспечении которых изменились источники финансирования, условно те препараты, которые из льготы переносим в ОМС, но там тоже в целом все решается оперативно и особых каких-то напряженных ситуаций нет», — сказал министр.

Заявочная кампания началась в июне 2019 года, потребность в лекарственных препаратах на 2020 год была «плюс-минус» определена в районе сентября, отметил Кравченко. «На 1 января было заключено более 200 контрактов на общую сумму 450 млн рублей, по факту на 1 января мы имели уже товарных остатков более чем на 190 млн рублей, это и препараты общей группы для лечения пациентов с кардиологическими и неврологическими заболеваниями, и онкология, которая осталась в рамках льготного лекарственного обеспечения, это и пациенты с сахарным диабетом, и питание детей-инвалидов».

«442 млн контракт, а поставлено на 191 млн. И по федеральной льготе всего 49 млн. Сейчас идут процедуры закупки? Потому что 49 из 300 — это достаточно невысокий показатель», — поинтересовалась спикер облдумы Марина Оргеева. Кравченко ответил ей, что торги объявлены и закупки в процессе.

По данным министерства, сейчас в Калининградской области проживает 65 тыс. льготников, из которых 21 тыс. — федеральные, и почти 44 тыс. — региональные. Министр отметил, что в последние несколько лет в Калининградской области растет количество обслуженных и выписанных рецептов, а также стоимость этих рецептов. В 2019 году число обслуженных рецептов возросло на 130 тыс. по сравнению с 2018 годом и составило 559 тыс. против 426 тыс. рецептов, обслуженных годом ранее. Средняя стоимость рецепта составила 2 тыс. 94 рубля против чуть менее 2 тыс. годом ранее.

«Безусловно, это невозможно без увеличения финансирования, которое на 2020 год запланировано в размере 935 млн рублей из регионального бюджета», — сказал Кравченко. «Мы контролируем стоимость рецептов по разным категориям, это федеральные льготополучатели, региональные и так называемая экспертная комиссия. При нормативе в 860 рублей на одного федерального льготополучателя стоимость рецепта у нас составила более 2 тыс. рублей, что также было компенсировано из средств регионального бюджета. Региональные льготополучатели обслуживались на сумму 921 рубль, а стоимость экспертной комиссии, по которой у нас в области получают лекарственные препараты более 200 человек, составила 47 тыс. рублей в месяц», — отметил чиновник.