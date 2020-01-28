«Прорывы случаются»: Алиханов ждет от нового кабмина денег на водопровод

«Прорывы случаются»: Алиханов ждет от нового кабмина денег на водопровод
Новый Калининград
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Власти Калининградской области рассчитывают, что новое федеральное правительство поможет региону с заменой сетей водопровода, значительная часть которого изношена. Об этом во вторник, 28 января, заявил губернатор Антон Алиханов в ходе выезда в Черняховск, где в минувшие выходные из-за аварии были проблемы с водоснабжением населенияю.

«Конечно, инженерная инфраструктура требует существенных вливаний, и мы очень надеемся, что эти наши чаяния новый состав правительства будет слышать, и мы увидим какие-то новые федеральные программы», — заявил Алиханов.

Он убежден, что в сложившейся ситуации, когда «прорывы случаются всегда и везде», вложения нужны не только на станции водоочистки и очистные сооружения, но и на линейные сооружения.

Губернатор также рассказал, что для восстановления водоснабжения в Черняховске в минувшую субботу пришлось проводить «спецоперацию». «Это (прорвало) старый немецкий водовод. Мы нашли соответствующее оборудование, занимался водоканал калининградский, задействовали подрядчиков, которые здесь ведут работы, в индустриальном парке одолжили сварочный аппарат. Такая спецоперация, все были задействованы», — поделился глава области.

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