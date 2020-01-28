Чиновника Минспорта РФ уволили за сокрытие данных о покупке женой квартиры в Москве

Чиновника Минспорта РФ уволили за сокрытие данных о покупке женой квартиры в Москве
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Генпрокуратуре РФ сообщили, что чиновника Минспорта уволили за то, что он скрыл в декларации о доходах и имуществе приобретение женой дорогостоящей квартиры. Об этом пишет «Интерфакс».

Первый заместитель директора ФГУП «Дирекция программы по развитию физической культуры и спорта», входящего в структуру Минспорта, представил неполные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год, а также не представил сведения о расходах.

«В частности, он скрыл сведения о приобретении его супругой трехкомнатной квартиры, расположенной в Москве. При этом расходы по приобретению данной недвижимости существенно превысили заявленный им доход его и членов его семьи за 2014-2016 годы», — отметили в Генпрокуратуре.

По представлению Генпрокуратуры Министерство спорта РФ провело проверку в отношении этого чиновника, по результатам которой его уволили в связи с утратой доверия.

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