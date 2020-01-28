Патриарх Кирилл рассказал, как увеличить население России на 10 млн за десять лет

Патриарх Кирилл рассказал, как увеличить население России на 10 млн за десять лет
Патриарх Кирилл. Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: РПЦ

Население России вырастет на 10 млн в течение 10 лет, если государство существенно сократит количество абортов. Такое мнение озвучил во время выступления на традиционных рождественских парламентских встречах в Совете Федерации патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Патриарх предложил вывести искусственное прерывание беременности по желанию из системы обязательного медицинского страхования, пишет РБК.

«Никакие иные способы не смогут помочь так радикально решить тему народонаселения, как значительное ограничение абортов», — отметил он.

Напомним, патриарх уже неоднократно высказывался за запрет абортов по желанию. В октябре он утверждал, что аборты схожи с человеческими жертвоприношениями в языческие времена.

Комментировать (5)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter