Патриарх Кирилл рассказал, как увеличить население России на 10 млн за десять лет

Население России вырастет на 10 млн в течение 10 лет, если государство существенно сократит количество абортов. Такое мнение озвучил во время выступления на традиционных рождественских парламентских встречах в Совете Федерации патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Патриарх предложил вывести искусственное прерывание беременности по желанию из системы обязательного медицинского страхования, пишет РБК.

«Никакие иные способы не смогут помочь так радикально решить тему народонаселения, как значительное ограничение абортов», — отметил он.

Напомним, патриарх уже неоднократно высказывался за запрет абортов по желанию. В октябре он утверждал, что аборты схожи с человеческими жертвоприношениями в языческие времена.