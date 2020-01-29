Новый министр связи предложил открыть силовикам персональные данные россиян

Новый министр связи Максут Шадаев предложил открыть уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, онлайн-доступ к различным данным россиян. С такой идеей он выступил на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика», сообщают «Ведомости».Речь идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисах. Сейчас доступ к такой информации правоохранительные органы получают только по решению суда, пишет РИА «Новости». Проводить оперативно-разыскную деятельность могут несколько силовых органов, МВД из них самый многочисленный. Предполагается, что перейти на такую систему можно будет к 2024 году.
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