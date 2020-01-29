На вилы поднимут: горвласти хотят убрать часть трамвайных путей ради благоустройства

В 2020 году будут разработаны концепции развития улиц Фрунзе, Тельмана, Киевской и пр-та Победы. Такое поручение дал главному архитектору городской Совет депутатов на заседании комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам в среду, 29 января.

Главный архитектор Андрей Анисимов озвучил концепцию благоустройства улиц на случай, если будет принято решение демонтировать рельсы.

«Так как вопрос с трамвайными путями в настоящее время не решен, параллельно мы рассматриваем благоустройство этих территорий за счет расширения городских сервисов — велодорожки, детские площадки, пешеходные зоны — на местах размещения трамвайных путей», — сказал Анисимов.

Однако депутаты высказались резко негативно о таком решении. В частности, председатель городского совета Андрей Кропоткин отметил, что улица Тельмана — это исторический район, где трамвай смотрится уместно. Депутаты считают, что большинство горожан не поддержат идею о демонтаже.

«Вы сейчас уберете там, а потом вас люди на вилы поднимут», — сказал Кропоткин.

По итогу заседания комиссии разработку концепций для Тельмана решили отложить до утверждения транспортной схемы движения в Калининграде.