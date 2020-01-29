Власти назвали сроки перехода котельной на Чувашской на газ

Власти назвали сроки перехода котельной на Чувашской на газ
Виталий Невар / Новый Калининград
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Техническое перевооружение котельной на улице Чувашской в Калининграде начнется в 2021 году. Уже готовы проектные работы. Об этом сообщил председатель комитета городского хозяйства Калининграда Александр Купцов в ходе заседания комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам в среду, 29 января.

«Экспертиза получена перед Новым годом <...> Проект закончится в 2021 году, строительные работы в 2022 году», — заявил Купцов.

Параллельно власти города поручили заняться реконструкцией котельной школы № 2, чтобы ввести в эксплуатацию в одно время с котельной на Чувашской. По мнению председателя городского совета Андрея Кропоткина, ликвидация угольной котельной и последующий переход школы № 2 на новое топливо закроет экологическую проблему в этом районе города.

Напомним, экс-мэр города Александр Ярошук говорил, что переустройство котельной на ул. Чувашской позволит закрыть 6 малых угольных котельных и улучшить экологическую обстановку в районе. По словам градоначальника, чиновники судились с собственниками участков около 3 лет.

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