На реконструкцию Катина выделили более 300 млн рублей

На реконструкцию Катина выделили более 300 млн рублей
Виталий Невар / Новый Калининград
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На реконструкцию улицы Катина областной бюджет выделил более 300 млн рублей. Такая информация размещена в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

Документ подписал губернатор области, Антон Алиханов. Точная сумма составляет 318 млн 617 тысяч рублей. Средства должны быть предоставлены в 2020 году.

Ранее стало известно, что горвласти разрабатывают проект капитального ремонта ул. Катина и Ломоносова в областном центре. Однако он невозможен без существенного расширения проезжей части, а для этого необходимо выкупать земельные участки у населения.

«Основная там проблема, с которой мы сегодня сталкиваемся, — это выкуп земельных участков для того, чтобы выполнить все необходимые работы по капремонту в соответствии с действующими стандартами. К сожалению, в пределах существующей проезжей частью это сделать невозможно, потому что улично-дорожная сеть должна отвечать определенным требованиям. И в 2020 году мы должны отработать все земельные вопросы и по ул. Катина, и по ул. Ломоносова. А я хочу сказать, что это очень непросто», — сказал Силанов.

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