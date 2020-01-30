Экоактивистка Грета Тунберг решила запатентовать свое имя

Экоактивистка Грета Тунберг решила запатентовать свое имя
Грета Тунберг. Streetsblog Denver / wikimedia.org CC BY 2.0
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Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг приняла решение зарегистрировать свое имя и название общественного движения «Школьная забастовка за климат» («Пятницы ради будущего») в качестве товарных знаков. Она утверждает, что это будет сделано с целью предотвратить их использование в мошеннических целях, пишет «Коммерсант».

Тунберг подчеркнула, что, как и другие активисты, совершенно не заинтересована в торговых марках, но ее действия вызваны необходимостью. «Мое имя и движение #FridaysForFuture постоянно используются в коммерческих целях без какого-либо согласия»,— пояснила Тунберг, напомнив, что были случаи продажи товаров или сбора денег «от ее имени и имени движения».

Также, по словам экоактивистки, создается некоммерческий фонд, чтобы заниматься финансовой стороной «Пятниц для будущего». Он будет «полностью прозрачен», например, в отношении налогов, которые должен выплачивать, пообещала Тунберг.


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