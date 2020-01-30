Задерживавшим Ивана Голунова полицейским предъявили обвинение по трем статьям

Задержанным в рамках дела Ивана Голунова экс-сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса — в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков. Об этом сообщает «Интерфакс».

Следственный комитет просит арестовать пятерых подозреваемых. Это бывшие оперативники МВД по Западному административному округу Москвы Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Игорь Ляховец, участвовавшие в задержании Голунова.

По версии следствия, они подбросили наркотики в рюкзак и квартиру Голунова, чтобы незаконно привлечь его к уголовной ответственности. В СК эти действия расценили как фальсификацию доказательств по уголовному делу. Следователи также решили, что наркотики, которые подбросили журналисту, полицейские незаконно приобрели, незаконно перевозили и хранили.

По данным источника «Интерфакса», пятеро обвиняемых на допросах вину не признали.