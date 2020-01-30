Советчанка отсудила у страховщиков возмещение расходов на лечение в Германии

Советчанка отсудила у страховщиков возмещение расходов на лечение в Германии
Виталий Невар / Новый Калининград
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Жительница Советска отсудила у страховой компании компенсацию расходов на лечение за границей. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

В ноябре 2018 года советчанка заключила со компанией договор добровольного страхования физических лиц, выезжающих из мест постоянного проживания, и получила страховой полис со сроком действия до ноября 2020 года.

После этого истица выехала в Германию, где 5 декабря у нее случился сердечный приступ. Сначала женщину доставили в больницу города Биркенфельд, и там ей установили диагноз. Затем ее перевезли в больницу Трир, где прооперировали с установкой стентов.

За оказанную медпомощь лечебными учреждениями советчанке был выставлен счет на общую сумму 7813 евро (из которой 6755 — за пребывание и лечение в стационаре, 952 евро — за оказание скорой медицинской помощи и 105 евро — стоимость лекарственных препаратов).

После возвращения в Россию советчанка обратилась к страховщику с заявлением о возмещении расходов. Страховая компания перевела в немецкую клинику половину суммы, включающую в себя часть затрат за пребывание в стационаре и стоимость лекарств. А вот в выплате остальной части расходов отказала. Женщина обратилась в суд с иском.

Советский городской суд пришел к выводу, что расходы на установку стентов не подлежат возмещению в рамках заключенного договора. Однако истица имеет право на возмещение затрат на оплату скорой медпомощи.

Решением суда со страховой компании взыскано возмещение расходов на оказание скорой медпомощи в больнице Биркенфельд в размере 952 евро. На данное решение была подана апелляционная жалоба в Калининградский областной суд, однако судебная коллегия признала его законным и обоснованным.

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