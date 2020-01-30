Оскорбившему автомобилиста из-за парковки калининградцу присудили штраф

Калининградцу, который во время спора из-за парковочного места обозвал другого местного жителя, присудили штраф. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



В прокуратуру Московского района обратился местный житель с требованием привлечь к ответственности другого калининградца за оскорбление чести и достоинства. Он сообщил, что в октябре 2019 года во дворе многоквартирного дома по ул. Дрожжевой из-за парковочного места между ним и другим автомобилистом произошел конфликт, в ходе которого в адрес заявителя были высказаны оскорбления, сопровождавшиеся грубой нецензурной бранью.

По результатам проверки прокурор возбудил в отношении мужчины административное дело о нарушении по ч.1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Решением мирового судьи виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей. Постановление суда вступило в законную силу.