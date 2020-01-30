Житель Гурьевска засудил соседку, оскорбившую и облившую его грязной водой

Житель Гурьевска засудил соседку, оскорбившую и облившую его грязной водой
Виталий Невар / Новый Калининград

В Гурьевском округе местный житель отсудил компенсацию у соседки, которая оскорбила его и облила грязной водой. Об этом сообщает пресс-служба Гурьевского районного суда.

В исковом заявлении в суд мужчина указал, что в апреле 2019 года во двор его дома в поселке Дорожный «проникла» соседка и устроила скандал. Хозяин дома потребовал от женщины покинуть территорию своего участка. Однако соседка «в грубой и неприличной форме» стала оскорблять истца, а также присутствовавших при этом его дочь и жену. По мнению заявителя, использованные ответчицей в адрес его семьи выражения «являются непозволительными и оскорбительными». Причем, по мнению истца, допущенные ответчицей высказывания не только «унизили его перед супругой и ребенком», но их могли слышать также и посторонние.

Кроме того, ответчица, плеснула на мужчину грязной водой из ведра, попав ему на ноги. Затем соседка вылила остатки жидкости из ведра на автомобиль истца и он вынужден был воспользоваться услугами автомойки, потратив 380 рублей.

Районный суд признал порочащими честь и достоинство высказывания ответчицы в адрес истца и его близких родственников, и взыскал с ответчицы компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей, а также 380 рублей в счет возмещения убытков. Решение не вступило в законную силу.

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