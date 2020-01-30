Надеются на заморозки: работам по стыковке дорог Сельма-Чкаловск мешает погода

Надеются на заморозки: работам по стыковке дорог Сельма-Чкаловск мешает погода
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Строительство дороги от Сельмы до Чкаловска

Из-за высокой влажности строители не могут проложить часть необходимых коммуникаций под участок, где ул. Планерная будет примыкать к Окружной и Челнокова. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщили в пресс-службе мэрии.

«До конца января погода играла на руку дорожникам. Но сейчас они надеются хотя бы на непродолжительные заморозки. Без них в условиях переувлажнения пока не представляется возможным проложить 32-метровую трубу, по которой побежит ручей под дорогой, а также навести порядок в придорожной полосе леса, подтопленного, несмотря на зиму», — говорится в сообщении городской администрации.

После закрытия съезда с Окружной на Сельму прошла неделя, сейчас там идёт досыпка песчаного основания нового съезда у перекрёстка с полевой дорогой со стороны ул. Горького, а щебёночное основание ответвления от разворотного кольца довели почти до бывшего съезда у тоннеля, самосвалы здесь уже выезжают на перекрытую дорогу. Ещё одна новая точка работ — вдоль полотна Большой Окружной, где также готовят расширение. Подготовлено основание тротуара и велодорожки по правой стороне будущей трассы.

Закрыт только один съезд, по всем остальным продолжается движение. Завершение работ на Планерной — октябрь 2020 года, но разворотное кольцо и съезды дорожники намерены отдать под движение раньше, в конце мая.

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