Почти 40% желающих взять ипотеку россиян не имеют средств для первого взноса

Почти 40% желающих взять ипотеку россиян не имеют средств для первого взноса
Виталий Невар / Новый Калининград
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38% россиян, которые хотел бы взять ипотеку в течение ближайшего года, не имеют средств для первого взноса. Из них 23% планируют получить средства на первый взнос под залог старого жилья, 20% опрошенных хотят потратить на эти цели материнский капитал, 13% намерены продать имущество, и еще 10% взять потребительский кредит. Об этом сообщает РБК .

При этом 62% респондентов скопили или копят деньги на первоначальный взнос. На это у них в среднем уходит от двух до четырех лет. Меньше года для этого требуется у 6% респондентов, за год в состоянии собрать требуемую сумму 17%, за пять лет — 29%.

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