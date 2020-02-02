Прокуратура: в регионе на 30% сократилось число уголовных дел из-за невыплаты зарплаты

В Калининградской области в 2019 году снизилось число преступлений, связанных с невыплатой заработной платы сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



По данным ведомства, в прошлом году отмечено снижение на 19,4% числа зарегистрированных сообщений о преступлениях, связанных с посягательством на трудовые права граждан (91 сообщение), и на 30% возбужденных уголовных дел (14 дел).

«Сумма невыплаты заработной платы по уголовным делам составила более 5,7 млн. рублей, из которых на стадии предварительного расследования 8 лицам возмещено 705 тыс. рублей, — добавляют в прокуратуре. — По результатам расследования уголовных дел по факту невыплаты заработной платы в суд направлено 9 уголовных дел».

В ходе надзорной деятельности прокурорами выявлено более 60 нарушений закона, об устранении которых в адрес СУ СК России по Калининградской области направлены представления. Отменено 28 незаконных процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовного дела, а также 4 решения о прекращении уголовных дел.