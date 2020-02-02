В Евросоюзе начали действовать новые правила получения виз

В Евросоюзе начали действовать новые правила получения виз
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Визовый вопрос

Новые правила получения виз для краткосрочных поездок в страны Евросоюза начали действовать в воскресенье, 2 февраля. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на официальный сайт Европейской комиссии.

В ведомстве уверяют, что нововведения облегчить поездки в страны ЕС, а также воспрепятствовать нелегальной миграции и повысить международную безопасность. Правила действуют для всех 105 третьих стран, граждане которых нуждаются в визе для въезда в ЕС. Для граждан стран, имеющих соглашение с ЕС о безвизовом режиме, все останется без изменений.

Вступившие в силу правила оформления шенгенских виз предусматривают следующие нововведения:

— Подавать документы на визу для въезда в Евросоюз и ассоциированные с ЕС страны (Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию) теперь можно за шесть месяцев до начала поездки, а не за три, как это было раньше.

— В большинстве случаев заявление на получение визы можно будет заполнить в стране проживания заявителя и подать его в электронной форме и с электронной подписью. Заявитель будет обязан лично подавать документы на визу в консульском отделе или визовом бюро только в случаях, когда необходимо получить его отпечатки пальцев, то есть каждые 59 месяцев.

— Упрощаются условия получения визы для многократного въезда. В частности, лица с положительной визовой историей смогут получать многократные визы, срок действия которых будет постепенно увеличиваться с 1 года до 5 лет.

— Максимальный срок рассмотрения заявления на получение визы останется прежним: 15 дней. Однако в отдельных случаях, требующих более внимательного изучения документов, срок рассмотрения заявления может увеличиться до 45 дней.

— Впервые с 2006 года визовый сбор за получение шенгенской визы вырастет с 60 до 80 евро. Однако это нововведение отразится лишь на странах, не имеющих соглашения с ЕС об упрощенной выдаче виз. Для граждан стран, имеющих такое соглашение, в том числе России, визовый сбор будет по-прежнему составлять 35 евро.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter