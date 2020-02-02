В Евросоюзе начали действовать новые правила получения виз

Новые правила получения виз для краткосрочных поездок в страны Евросоюза начали действовать в воскресенье, 2 февраля. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на официальный сайт Европейской комиссии.



В ведомстве уверяют, что нововведения облегчить поездки в страны ЕС, а также воспрепятствовать нелегальной миграции и повысить международную безопасность. Правила действуют для всех 105 третьих стран, граждане которых нуждаются в визе для въезда в ЕС. Для граждан стран, имеющих соглашение с ЕС о безвизовом режиме, все останется без изменений.

Вступившие в силу правила оформления шенгенских виз предусматривают следующие нововведения:

— Подавать документы на визу для въезда в Евросоюз и ассоциированные с ЕС страны (Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию) теперь можно за шесть месяцев до начала поездки, а не за три, как это было раньше.

— В большинстве случаев заявление на получение визы можно будет заполнить в стране проживания заявителя и подать его в электронной форме и с электронной подписью. Заявитель будет обязан лично подавать документы на визу в консульском отделе или визовом бюро только в случаях, когда необходимо получить его отпечатки пальцев, то есть каждые 59 месяцев.

— Упрощаются условия получения визы для многократного въезда. В частности, лица с положительной визовой историей смогут получать многократные визы, срок действия которых будет постепенно увеличиваться с 1 года до 5 лет.

— Максимальный срок рассмотрения заявления на получение визы останется прежним: 15 дней. Однако в отдельных случаях, требующих более внимательного изучения документов, срок рассмотрения заявления может увеличиться до 45 дней.

— Впервые с 2006 года визовый сбор за получение шенгенской визы вырастет с 60 до 80 евро. Однако это нововведение отразится лишь на странах, не имеющих соглашения с ЕС об упрощенной выдаче виз. Для граждан стран, имеющих такое соглашение, в том числе России, визовый сбор будет по-прежнему составлять 35 евро.