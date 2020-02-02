Калининградка в суде добилась от СНТ «Колосок» переноса мусорных контейнеров от своего участка

Калининградка через суд добилась от правления СНТ «Колосок» переноса площадки для мусорных контейнеров подальше от своего участка. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.



В Ленинградский районный суд местная жительница с иском к СНТ «Колосок», в котором просила обязать ответчика перенести мусоросборник на расстояние не менее 20 метров от границы ее земельного участка.

Женщина указала, что на ее собственном участке в садовом обществе построен дом, где она постоянно проживает. В сентябре 2018 года правление СНТ «Колосок» разместило на расстоянии 1,5 метра от ее забора площадку для мусорных контейнеров.

«Истица указывала, что данная площадка часто загрязняется мусорными отходами, образуется неприятный запах и грязь, мусор привлекает птиц и других животных, ветром мусор разносится по ее участку, что препятствует использовать садовый участок по назначению. Более того, такое соседство нарушает действующие санитарные нормы и правила», — отмечается в релизе.

Местная жительница неоднократно обращалась к ответчику с требованиями перенести мусорную площадку, однако никаких мер администрацией садового товарищества предпринято не было.

Согласно СНиПам, контейнерные площадки для неутилизированных отходов на земле общего пользования должны быть ограждены с трех сторон глухим забором не менее 1,5 метра, иметь твердое покрытие и размещаться на расстоянии не менее 20 и не более 500 метров от границ участков. Ответчиком не представлено доказательств невозможности размещения площадки для сбора мусора без нарушений.

Суд обязал СНТ «Колосок» перенести в течение одного месяца с момента вступления в законную силу решения площадки для сбора ТКО на расстояние не менее 20 метров от участка истицы.

На данное решение ответчиком была подана апелляционная жалоба в Калининградский областной суд, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.