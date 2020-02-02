Калининградка в суде добилась от СНТ «Колосок» переноса мусорных контейнеров от своего участка

Калининградка в суде добилась от СНТ «Колосок» переноса мусорных контейнеров от своего участка
Виталий Невар / Новый Калининград

Калининградка через суд добилась от правления СНТ «Колосок» переноса площадки для мусорных контейнеров подальше от своего участка. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

В Ленинградский районный суд местная жительница с иском к СНТ «Колосок», в котором просила обязать ответчика перенести мусоросборник на расстояние не менее 20 метров от границы ее земельного участка.

Женщина указала, что на ее собственном участке в садовом обществе построен дом, где она постоянно проживает. В сентябре 2018 года правление СНТ «Колосок» разместило на расстоянии 1,5 метра от ее забора площадку для мусорных контейнеров.

«Истица указывала, что данная площадка часто загрязняется мусорными отходами, образуется неприятный запах и грязь, мусор привлекает птиц и других животных, ветром мусор разносится по ее участку, что препятствует использовать садовый участок по назначению. Более того, такое соседство нарушает действующие санитарные нормы и правила», — отмечается в релизе.

Местная жительница неоднократно обращалась к ответчику с требованиями перенести мусорную площадку, однако никаких мер администрацией садового товарищества предпринято не было.

Согласно СНиПам, контейнерные площадки для неутилизированных отходов на земле общего пользования должны быть ограждены с трех сторон глухим забором не менее 1,5 метра, иметь твердое покрытие и размещаться на расстоянии не менее 20 и не более 500 метров от границ участков. Ответчиком не представлено доказательств невозможности размещения площадки для сбора мусора без нарушений.

Суд обязал СНТ «Колосок» перенести в течение одного месяца с момента вступления в законную силу решения площадки для сбора ТКО на расстояние не менее 20 метров от участка истицы.

На данное решение ответчиком была подана апелляционная жалоба в Калининградский областной суд, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

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