На нескольких улицах Калининграда в понедельник отключили свет и воду

В понедельник, 3 февраля, прекращена подача электроснабжения в микрорайоне ул. Ломоносова. Также отключена холодная вода на 4 улицах в Московском районе и горячая вода в филиале гимназии № 1. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Для ремонта электросетей до 20.00 будут отключены дома по пер. Ломоносова, 3, 5; ул. Маршала Борзова, 94, 97-99, 100, 101, 102, 105,105а; ул. Ломоносова, 2, 3, 4;

Холодной воды не будет до 14.00 по следующим адресам: ул. Судостроительная, 31а, до 16.00 на ул. Генерала Толстикова, 69-75, 77-81, ул. Иванихиной, 10,12,14,16, ул. Интернациональная, 13-17, 19-25.

Горячей воды до 17.00 не будет в филиале гимназии № 1 (ул. Красносельская, 2-6) из-за проведения работ на теплотехническом оборудовании.

Все контакты диспетчерских коммунальных служб доступны в «Справке Нового Калининграда».