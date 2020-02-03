На нескольких улицах Калининграда в понедельник отключили свет и воду

На нескольких улицах Калининграда в понедельник отключили свет и воду
Виталий Невар / Новый Калининград
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В понедельник, 3 февраля, прекращена подача электроснабжения в микрорайоне ул. Ломоносова. Также отключена холодная вода на 4 улицах в Московском районе и горячая вода в филиале гимназии № 1. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Для ремонта электросетей до 20.00 будут отключены дома по пер. Ломоносова, 3, 5; ул. Маршала Борзова, 94, 97-99, 100, 101, 102, 105,105а; ул. Ломоносова, 2, 3, 4;

Холодной воды не будет до 14.00 по следующим адресам: ул. Судостроительная, 31а, до 16.00 на ул. Генерала Толстикова, 69-75, 77-81, ул. Иванихиной, 10,12,14,16, ул. Интернациональная, 13-17, 19-25. 

Горячей воды до 17.00 не будет в филиале гимназии № 1 (ул. Красносельская, 2-6) из-за проведения работ на теплотехническом оборудовании.

Все контакты диспетчерских коммунальных служб доступны в «Справке Нового Калининграда».


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