В Неманском районе пропал 40-летний мужчина, ему нужна медпомощь (фото)

В Неманском районе разыскивается пропавший без вести 40-летний Валерий Венскович. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 3 февраля, сообщили в поисково-спасательном отряде «Запад».

28 января этого года Мужчина ушел из дома в пос. Артёмовка Неманского района и пропал. Мужчина — инвалид второй группы с детства, ему требуется медицинская помощь.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост около 180 см, телосложение плотное, волосы русые короткие, глаза голубые.

Был одет: серые резиновые сапоги, темно-синее спортивное трико, светло-коричневая х/б куртка, синяя вязаная шапка с надписью «СССР».