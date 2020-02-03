Мэрия: на месте строительства ЖК по ул. Старокаменной высадят 193 дерева

Мэрия: на месте строительства ЖК по ул. Старокаменной высадят 193 дерева
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Вырубки зеленых зон

Администрация Калининграда согласовала проект компенсационного озеленения ООО «Домарт», которое ранее получило порубочный билет на вырубку деревьев в районе ул. Старокаменной. Информация опубликована на сайте мэрии.

Ранее ООО «Домарт» получило порубочный билет на вырубку 86 деревьев, еще 142 предписано сохранить. При этом в проекте компенсационного озеленения говорится о том, что будет уничтожено 193 дерева. Столько же планируется высадить. Это должны быть 10-летние саженцы обыкновенного граба (6 шт.), черешчатого дуба (6 шт.), граболистного вяза (6 шт.), остролистного клена (9 шт.), западной туи «Смарагд» (112 шт.), черной сосны, войлочной вишни, ломкой ивы, восточной туи «Пирамидалис Ауреа».

Согласно информации, размещенной на сайте застройщика, на этом участке планируется построить одноименный жилой комплекс, который будет состоять из трех 10-этажных домов.
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