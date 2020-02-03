Калининградская полиция предложила ужесточить правила для трудовых мигрантов

Калининградская полиция предложила ужесточить правила для трудовых мигрантов
Новый Калининград / архив
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Региональное УМВД выступило с инициативой ужесточения законодательства для трудовых мигрантов в части предоставления полиции сведений о заключенных иностранцами трудовых договорах. Речь об этом в понедельник, 3 февраля, шла на заседании профильного комитета облдумы, передает корреспондент «Нового Калининграда».

По словам главы комитета Александра Мусевича, в облдуму с предложением усилить административную ответственность обратился глава регионального УМВД Игорь Илларионов. Рабочая группа депутатов разработала соответствующие поправки в КоАП РФ, которые устроили местную полицию.

«Предлагается установить обязанность иностранных граждан, прибывших на территорию РФ с целью въезда „работа“, реализовать свое право на осуществление трудовой деятельности путем трудоустройства, заключив трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ, оказание услуг с работодателем в течение двух месяцев со дня получения патента, копию которых обязан в течение 3 рабочих дней предоставить лично, либо направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, выдавшим патент», — говорится в документе.

Также подготовлен отдельный законопроект, который предусматривает ответственность за непредставление или несвоевременное представление трудового договора в УМВД. За нарушение предлагается ввести штраф в размере от 2 до 5 тыс. рублей. Протоколы предлагается составлять сотрудникам полиции, а рассматривать — мировым судьям. В соответствии с регламентом облдумы законопроекты направлены на рассмотрение в Совет законодателей РФ.


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