74% россиян негативно оценили работу правительства Медведева

74% россиян негативно оценили работу правительства Медведева
Дмитрий Медведев. Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Опросы

74% россиян считают, что предыдущему кабмину РФ во главе с Дмитрием Медведевым не удалось добиться улучшения положения дел в стране, противоположного мнения придерживаются 22% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра», поступившие в «Интерфакс».

При этом 38% опрошенных верят в улучшение ситуации при новом правительстве, 46% — не ждут никаких перемен, 9% опасаются, что станет хуже.

Опрос был проведен 23-29 января по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Комментировать (13)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter