74% россиян негативно оценили работу правительства Медведева

74% россиян считают, что предыдущему кабмину РФ во главе с Дмитрием Медведевым не удалось добиться улучшения положения дел в стране, противоположного мнения придерживаются 22% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра», поступившие в «Интерфакс».

При этом 38% опрошенных верят в улучшение ситуации при новом правительстве, 46% — не ждут никаких перемен, 9% опасаются, что станет хуже.

Опрос был проведен 23-29 января по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.