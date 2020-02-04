Определился подрядчик для сохранения недостроенного порта в Пионерском (исправлено)

Определился подрядчик для сохранения недостроенного порта в Пионерском (исправлено)
Эскиз предоставлен пресс-службой областного правительства
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Аукцион по выбору подрядчика, который займется сохранением конструкций недостроенного порта глубоководного порта в Пионерском, выиграла компания АО «Стройтрансгаз». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 4 февраля, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Там отметили, что речь идет именно о работах, связанных с сохранением уже возведенных конструкций. Нового подрядчика для продолжения строительства порта планируется выбрать I квартале 2020 года. Срок завершения работ строительства объекта ожидается к концу 2021 года.

Сейчас строится дорога, соединяющая территорию порта с трассой на Калининград. Новый маршрут пройдёт в объезд Пионерского через Светлогорский район.

В ноябре госучреждение «Росморпорт» расторгло контракт с самарской компанией «Больверк», которая занималась строительством объекта. Работы фактически не велись с лета 2019 года. Руководство «Больверка» подозревают в хищении 1,6 млрд рублей на этой стройке, компания признана банкротом.

Дополнено: в первоначальной версии пресс-релиза правительства области говорилось, что «определен новый подрядчик строительства международного морского терминала».

Согласно данным на сайте госзакупок, с АО «Стройтрансгаз» заключается контракт стоимостью 406 млн руб.    

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