Российские онкологи попросили Минздрав закупить оригинальные лекарства

Российские онкологи и гематологи написали коллективное письмо в Министерство здравоохранения с просьбой закупить оригинальные лекарства вместо дженериков для лечения детей с профильными заболеваниями. Об этом сообщает «Фармацевтический вестник».

Обращение подписали 142 врача-педиатра по итогам совещания профильных специалистов в Москве 24-25 января. Среди них руководители федеральных и национальных центров, а также академик РАН Александр Румянцев.

Врачи рекомендовали быстрее зарегистрировать в России жизненно важные лекарства с доказанной эффективностью оригинального производства вместо дженериков. Также авторы коллективного письма попросили, чтобы молекулярно-генетическое тестирование для детей до 18 лет было бесплатным и оплачивалось по ОМС.