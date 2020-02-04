Калининградский ученый сделал открытие в области радио- и сейсмоволн

Калининградский ученый Игорь Носиков, работающий в Институте физико-математических наук и информационных технологий БФУ имени Канта, открыл точный способ определения распространения коротких радиоволн и сейсмоволн между приемо-передающими станциями. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу университета.



Сообщается, что для этого была создана сложная математическая модель, а результаты этих исследований опубликованы в научном журнале Transactions on Antennas and Propagation.

«Сегодня короткие волны используются в основном для экстренной и альтернативной связи, которая популярна, например, у военных или у представителей МЧС. Созданная нами математическая модель, будучи „заложенной“ в программное обеспечение генерирующих радиосигнал приборов, позволит быстро и качественно решить многие радиофизические задачи», — процитировали в издании слова Носикова.

Разработанную математическую модель, по мнению ученого, можно использовать даже в таких областях, как сейсмология.

«Природа радиоволн и сейсмоволн, разумеется, разная, но принцип их распространения идентичен. И если нам известна сила подземного толчка в определенной точке, то мы можем рассчитать, когда волна придет в другую точку, а в дальнейшем и рассчитать, какой разрушительной силой она будет в этой точке обладать», — отметил он.

Как уточнил Носиков, разработкой математической модели распространения коротких радиоволн занимались около пяти лет. Опубликованная статья — это один из этапов исследований, работу над которыми планируют продолжать и дальше.