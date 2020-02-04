Власти Славска решили законсервировать часть здания Гастелловской школы

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Власти Славска анонсировали субботник, в ходе которого пройдут работы по консервации двух крыльев здания бывшей школы в поселке Гастеллово. Информацию об этом подтвердила представитель администрации.

«Внутри хотим убрать пожароопасный мусор, то есть это книги, которые там разбросаны. И заколотить окна, чтобы доступ закрыть туда», — рассказала корреспонденту «Нового Калининграда» представитель администрации.

По ее словам, пустующее здание представляет социально-опасный объект, в котором регулярно происходят акты вандализма — местные жители жгут внутри костры.

«Люди лезут, сзади разбили окна, и костры жгут», — уточнила представитель администрации.

Гастелловская средняя школа была ликвидирована в 2006 году, а в 2008 году стала филиалом Славской школы. В 2014 году филиал закрыли. С тех пор два крыла здания пустуют. В правом крыле размещен Гастелловский территориальный отдел и сельская библиотека.


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