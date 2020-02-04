В РПЦ больше не хотят освящать оружие массового поражения

В РПЦ больше не хотят освящать оружие массового поражения
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: РПЦ

В Межсоборном присутствии Русской православной церкви (РПЦ) планируют прекратить освящать некоторые виды оружия. Об этом во вторник, 4 февраля, пишет «Интерфакс» со ссылкой на опубликованный на сайте духовенства документ.

Согласно предложениям в проекте, освящение любых видов оружия, от применения которого может погибнуть неопределенное количество людей, «в том числе оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения», не является традицией православной церкви и «не соответствует содержанию самого Чина благословения воинских оружий». Подобные обряды необходимо исключить из пастырской практики, отмечается в издании.

Однако уместным благословение останется для средств передвижения, которые военные используют на суше, на воде или в воздухе, поскольку в этих случаях речь идет не об освящении пушек, реактивных снарядов или средств бомбометания, а о сохранении жизни солдат.

«Молитва о воинах, в отличие от освящения оружия массового поражения, является устойчивой церковной практикой», — отмечают в издании. Такая молитва совершается «как в ежедневных богослужениях, так и особенным чином, — во время брани (во время боя — ИФ)». Помимо этого, «церковной традиции соответствует благословение воина на несение ратной службы».

Комментировать (10)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter