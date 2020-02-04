В РПЦ больше не хотят освящать оружие массового поражения

В Межсоборном присутствии Русской православной церкви (РПЦ) планируют прекратить освящать некоторые виды оружия. Об этом во вторник, 4 февраля, пишет «Интерфакс» со ссылкой на опубликованный на сайте духовенства документ.



Согласно предложениям в проекте, освящение любых видов оружия, от применения которого может погибнуть неопределенное количество людей, «в том числе оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения», не является традицией православной церкви и «не соответствует содержанию самого Чина благословения воинских оружий». Подобные обряды необходимо исключить из пастырской практики, отмечается в издании.

Однако уместным благословение останется для средств передвижения, которые военные используют на суше, на воде или в воздухе, поскольку в этих случаях речь идет не об освящении пушек, реактивных снарядов или средств бомбометания, а о сохранении жизни солдат.

«Молитва о воинах, в отличие от освящения оружия массового поражения, является устойчивой церковной практикой», — отмечают в издании. Такая молитва совершается «как в ежедневных богослужениях, так и особенным чином, — во время брани (во время боя — ИФ)». Помимо этого, «церковной традиции соответствует благословение воина на несение ратной службы».