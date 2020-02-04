Минсоцполитики: в регионе работают Дома ночного пребывания

Минсоцполитики: в регионе работают Дома ночного пребывания
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Социальные проблемы

В Калининграде и Советске работают Дома ночного пребывания, в которые можно обратиться в сложных жизненных ситуациях, а также помочь найти ночлег для бездомных граждан. Адреса учреждений размещены на сайте Министерства социальной политики региона.

В Калининграде Дом ночного пребывания находится по адресу: ул. 2-я Алтайская, д. 1. Добраться можно на автобусах № 5,8,32 и маршрутке № 92, остановка «Улица Карташова». В Советске учреждение располагается по адресу: ул. Луначарского, д. 22а.

«Специалисты Центра социальной адаптации оказывают помощь в восстановлении документов, поиске родственников и отправке домой, а также здесь можно получить психологическую поддержку и содействие в трудоустройстве», — напомнили в пресс-службе министерства.

Также для приема сообщений о замерзающих на улице бездомных гражданах открыта круглосуточная горячая линия — 8 4012 96-89-45 (Калининград), 8 4016 13-36-12 (Советск).

«В холодное время года людям, которые фактически живут на улице, такая помощь особенно важна», — отметили в пресс-службе.

Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter