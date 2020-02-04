Минсоцполитики: в регионе работают Дома ночного пребывания

В Калининграде и Советске работают Дома ночного пребывания, в которые можно обратиться в сложных жизненных ситуациях, а также помочь найти ночлег для бездомных граждан. Адреса учреждений размещены на сайте Министерства социальной политики региона.

В Калининграде Дом ночного пребывания находится по адресу: ул. 2-я Алтайская, д. 1. Добраться можно на автобусах № 5,8,32 и маршрутке № 92, остановка «Улица Карташова». В Советске учреждение располагается по адресу: ул. Луначарского, д. 22а.

«Специалисты Центра социальной адаптации оказывают помощь в восстановлении документов, поиске родственников и отправке домой, а также здесь можно получить психологическую поддержку и содействие в трудоустройстве», — напомнили в пресс-службе министерства.

Также для приема сообщений о замерзающих на улице бездомных гражданах открыта круглосуточная горячая линия — 8 4012 96-89-45 (Калининград), 8 4016 13-36-12 (Советск).

«В холодное время года людям, которые фактически живут на улице, такая помощь особенно важна», — отметили в пресс-службе.