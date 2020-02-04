Прокуратура: в гусевском кафе продукция хранилась прямо на полу

Прокуратура: в гусевском кафе продукция хранилась прямо на полу
Виталий Невар / Новый Калининград
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Прокуратура Гусева требует через суд закрыть кафе «Арцах», в котором выявлены множественные нарушения санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В ходе совместной с Роспотребнадзором проверки было выявлено, что в кафе отсутствует необходимое оборудование и помещения: различные продукты хранятся на полу в цеху, а инвентарь для сырой и готовой продукции — совместно, отсутствуют условия для мытья и просушки посуды. Также обнаружены средства дезинфекции с истекшим сроком годности. Помимо прочего, в заведении не ведется журнал осмотров персонала на наличие заболеваний.

В отношении руководства кафе вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), Поставлен вопрос о приостановлении деятельности. Материалы проверки направлены в Гусевский городской суд для рассмотрения.



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