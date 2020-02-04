Силанов пожаловался на «весело и хорошо» отдыхающих посетителей бара по ул. Яналова

Силанов пожаловался на «весело и хорошо» отдыхающих посетителей бара по ул. Яналова
Виталий Невар / Новый Калининград

Глава Калининграда Алексей Силанов во вторник на оперативном совещании в мэрии пожаловался на ситуацию с шумными посетителями бара, расположенного по ул. Яналова. Обращаясь к городскому прокурору Дмитрию Бурко он сообщил, что регулярно получает из полиции «представления» с требованием предпринять меры.

По словам Силанова, наличие этого «кафе» создает «невыносимые условия проживания» для местных жителей, они неоднократно обращались с жалобами во все инстанции. «Кафе продолжает работать, никто каких-либо  мер, поскольку оно выполняет все требования, у них лицензия, не предпринимает по ограничению его деятельности», — заявил глава Калининграда. При этом «мы с периодичностью 2 раза в месяц получаем представления из УМВД по Центральному району с требованием предпринять все необходимые меры [...] в части надлежащего поведения тех людей, которые весело и хорошо провели время в этом кафе», рассказал он, попросив прокурора дать рекомендации по выходу из ситуации. «Ну наверное это все относится все-таки к сфере охраны общественного порядка. Поэтому с учетом закона о полиции функции по охраны общественного порядка все-таки возложены на нее, на Росгвардию в настоящее время. Наверное, представление о принятии дополнительных мер им необходимо адресовать самим себе», — отреагировал Дмитрий Бурко.

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