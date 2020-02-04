В Гвардейске вынесли приговор сотрудникам колонии, избившим заключенного

В Гвардейске за избиение заключенного осудили двух сотрудников исправительной колонии № 7. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.



По версии следствия, в августе 2017 года капитан и сержант внутренней службы избили осужденного за отказ от личного обыска. Удары наносились кулаками, ногами и резиновой палкой. Заявление, которое заключенные направили в СК было коллективным, но по итогам расследования потерпевшим признали только одного осужденного.

«В судебном заседании подсудимые не признали свою вину и пояснили, что производили обыск осужденного, у которого при себе могли находиться запрещенные предметы. В ходе проверки осужденный оказал физическое сопротивление, используя при этом ненормативную лексику, поэтому они применили специальные средства и приемы борьбы», — говорится в релизе суда.

Однако суд признал вину мужчин полностью доказанной и квалифицировал их действия по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ как превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств. Обоим подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года условно. Кроме того, суд лишил осужденных права занимать должности в уголовно-исполнительной системе на срок 2 года. Приговор не вступил в законную силу.