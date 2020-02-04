В Гусеве тестируют режимы работы светофоров, водителей просят быть осторожнее

На Центральной площади Гусева проводят мониторинг различных режимов работы светофоров, в том числе в режиме «нерегулируемый перекрёсток». Об этом местная администрация во вторник сообщает в своем паблике во «ВКонтакте».

«Такие меры сегодня приняты для учета количества транспортных средств, движущихся по направлениям движения, и с целью дальнейшей корректировки циклов работы светофоров. С связи с этим, уважаемые участники дорожного движения, на период режима „нерегулируемый перекрёсток“ выполняйте требования ПДД, руководствуясь знаками и разметкой», — говорится в сообщении администрации.