Власти Калининграда хотят установить «умные» светофоры с автоматической перенастройкой

Городские власти ведут переговоры с региональным правительством на предмет установки в Калининграде системы «Умный светофор» (АСУДД — автоматизированной системы управления дорожным движением). Вопрос должен решиться в течение ближайших недель, сообщил журналистам после оперативного совещания во вторник глава комитета по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин.



«У нас выделено финансирование на федеральном уровне на эти вопросы, в том числе и на калининградский регион в целом, какая часть этих средств будет профинансирована для города Калининграда, будет решено в ближайшие несколько недель», — рассказал он. Тогда же станет понятно, включит ли эта субсидия средства на проектирование — если да, то «это, конечно, значительно упростит и ускорит реализацию проекта». Среди магистралей, которые стоит охватить такой системой, Олег Кутин назвал ул. Невского, Советский проспект, проспект Мира, Московский проспект, ул. Черняховского, Ленинский проспект; какие именно дороги попадут в проект, пока не решено: это зависит от объема финансирования, отметил чиновник. «Мы каждый день открываем „Яндекс“ и видим, где у нас участки, которые в ежедневном режиме вне зависимости от того, ведутся там [ремонтные] работы или не ведутся, достаточно напряженные, по которым эту напряженность необходимо снимать», — добавил Олег Кутин.

Отметим, ранее внедрение АСУДД в Калининграде в целом оценивалось в 671,6 млн рублей.