В Центробанке рассказали о новом виде мошенничества с кредитами

Центробанк предупреждает о новой схеме мошенничества с оформлением кредитов. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях.

По его словам, физическому лицу или индивидуальному предпринимателю выдают требуемую сумму, после чего кредитор пропадает на долгий срок. При этом процентная ставка по условиям договора может расти, задолженность увеличивается, а должнику некому вернуть кредит. Через некоторое время кредитор «возвращается» и подает в суд с требованием погасить всю сумму с процентами.

Несмотря на запрет взыскания задолженности в пользу черных кредиторов через суд, решения все равно могут выноситься в их пользу, отметил Лях. Заем может быть оформлен гражданско-правовым договором.

«Черные» кредиторы чаще всего работают под вывесками микрокредитных и микрофинансовых компаний. Некоторые организации создают «двойник» легальной микрофинансовой организации.