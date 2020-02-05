В 2019 году калининградцы оспорили кадастровую стоимость более тысячи объектов

В 2019 году калининградцы оспорили кадастровую стоимость более тысячи объектов
Денис Туголуков / Новый Калининград
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В 2019 году в Калининградской области собственники оспорили кадастровую стоимость почти 1300 объектов недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба региональной Кадастровой палаты.

По данным ведомства, в прошлом году владельцы недвижимости в регионе оспорили кадастровую стоимость почти тысячи объектов капитального строительства и более 400 земельных участков. После оспаривания кадастровая стоимость снизилась до ее рыночной стоимости.

«Для оспаривания кадастровой стоимости ее владельцы могут обратиться в суд или Комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, образованную при Управлении Росреестра по Калининградской области», — уточняют в палате.

За минувший год региональной Кадастровой палатой было исполнено 64 решения суда об изменении кадастровой стоимости в отношении 274 объекта недвижимости. В ЕГРН внесены изменения в сведения о 76 земельных участках и почти 200 объектов капитального строительства.


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