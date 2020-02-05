В Роскачестве выяснили, какими дешевыми аналогами можно заменить суперфуды

Эксперты Роскачества выяснили, действительно ли популярные суперфуды (крайне богатые питательными веществами продукты — прим. «Нового Калининграда») полезны или это успешный ход маркетологов. Оказалось, что аналоги суперфудов можно купить за более низкую цену. Информация об этом появилась в среду, 5 февраля, на сайте организации.



«Маркировка некоторых продуктов „супер“ может создать впечатление, что другие продукты, обычно присутствующие в рационе, не настолько полезны для здоровья, хотя на самом деле они содержат ценные питательные вещества», — отметили специалисты.

Среди суперфудов, находящихся в тренде, Роскачество выделяет водоросль спирулину — маркетологи рекомендуют ее, поскольку растение помогает бороться с ожирением и диабетом, способствуют омоложению кожи и снижению веса. Однако необходимый белок можно получить из других продуктов, пусть и в меньшем количестве (мясо, рыба, птица, соя). Практически полным аналогом спирулины могут стать другие водоросли. Например, фукус, которая стоит в два раза меньше.

Эффективным средством для похудения, также уменьшающим риск онкологии принято считать асаи. Специалисты отмечают, что эти ягоды питательные и полезные, содержат много мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот, бензойную кислоту, ряд витаминов и микроэлементов, а также антиоксиданты.

«По содержанию витамина А пять граммов ягод асаи равны одной свекле. Бензойную кислоту можно найти в таких лесных ягодах, как клюква и брусника, а антиоксиданты — в чернике. Калием богаты бананы, а полиненасыщенными жирными кислотами — орехи, рыба и авокадо», — рассказывают о похожих по свойствам продуктах в Роскачестве.

Помогающие похудеть ягоды годжи эксперты рекомендуют заменить кизилом, сушеной клюквой, ежевикой и апельсином. Исследователи считают, что это не тот «суперфуд, который жизненно необходим». Такого же мнения диетологи о популярном киноа, который якобы улучшает здоровье и помогает снижать вес из-за низкой калорийности. На деле — в сваренной гречке и киноа содержится одинаковое количество грубых волокон. Также эксперты советуют обратить внимание на чечевицу, фасоль и нут.

Не менее популярные семена чиа, которые используют худеющие и ищущие бодрости люди, можно поменять на рыбу, орехи и кунжут.