В Роскачестве выяснили, какими дешевыми аналогами можно заменить суперфуды

В Роскачестве выяснили, какими дешевыми аналогами можно заменить суперфуды
Виталий Невар / Новый Калининград

Эксперты Роскачества выяснили, действительно ли популярные суперфуды (крайне богатые питательными веществами продукты — прим. «Нового Калининграда») полезны или это успешный ход маркетологов. Оказалось, что аналоги суперфудов можно купить за более низкую цену. Информация об этом появилась в среду, 5 февраля, на сайте организации.

«Маркировка некоторых продуктов „супер“ может создать впечатление, что другие продукты, обычно присутствующие в рационе, не настолько полезны для здоровья, хотя на самом деле они содержат ценные питательные вещества», — отметили специалисты.

Среди суперфудов, находящихся в тренде, Роскачество выделяет водоросль спирулину — маркетологи рекомендуют ее, поскольку растение помогает бороться с ожирением и диабетом, способствуют омоложению кожи и снижению веса. Однако необходимый белок можно получить из других продуктов, пусть и в меньшем количестве (мясо, рыба, птица, соя). Практически полным аналогом спирулины могут стать другие водоросли. Например, фукус, которая стоит в два раза меньше.

Эффективным средством для похудения, также уменьшающим риск онкологии принято считать асаи. Специалисты отмечают, что эти ягоды питательные и полезные, содержат много мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот, бензойную кислоту, ряд витаминов и микроэлементов, а также антиоксиданты.

«По содержанию витамина А пять граммов ягод асаи равны одной свекле. Бензойную кислоту можно найти в таких лесных ягодах, как клюква и брусника, а антиоксиданты — в чернике. Калием богаты бананы, а полиненасыщенными жирными кислотами — орехи, рыба и авокадо», — рассказывают о похожих по свойствам продуктах в Роскачестве.

Помогающие похудеть ягоды годжи эксперты рекомендуют заменить кизилом, сушеной клюквой, ежевикой и апельсином. Исследователи считают, что это не тот «суперфуд, который жизненно необходим». Такого же мнения диетологи о популярном киноа, который якобы улучшает здоровье и помогает снижать вес из-за низкой калорийности. На деле — в сваренной гречке и киноа содержится одинаковое количество грубых волокон. Также эксперты советуют обратить внимание на чечевицу, фасоль и нут.

Не менее популярные семена чиа, которые используют худеющие и ищущие бодрости люди, можно поменять на рыбу, орехи и кунжут.


Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter