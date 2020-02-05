Деятельность «Тридевятого региона» официально прекращена

Деятельность «Тридевятого региона» официально прекращена
Борис Образцов. Фото — Виталий Невар, «Новый Калининград»
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В январе 2020 в Калининграде прекращена деятельность четырех печатных СМИ, среди них издания Бориса Образцова «Тридевятый регион — Калининград», «Тридевятый регион — область». Об этом сообщает региональное управление Роскомнадзора

Деятельность газет «Мотор — все автомобили Калининграда», «Тридевятый регион — Калининград», «Тридевятый регион — область» прекращена по решению суда в связи с невыходом в свет более года. Деятельность журнала «Super Свадьба» прекращена по решению учредителя «в связи с низкой рентабельностью».

Учредителю газет «Тридевятый регион — Калининград», «Тридевятый регион — область» по решению Московского районного суда придется оплатить судебные издержки — по 6 тыс. руб. за издание. СМИ исключены из Реестра средств массовой информации.

В начале июня 2018 года Ленинградский районный суд приговорил главного редактора газеты «Тридевятый регион» Бориса Образцова к 3,5 годам колонии общего режима. Его признали виновным в вымогательстве 1,1 млн. рублей у руководства компании «К-Поташ Сервис», занимающейся разработкой калийно-магниевого рудника в Багратионовском районе. 20 августа Калининградский областной суд оставил приговор в силе.
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