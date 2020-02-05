Под Зеленоградском хотят открыть «туалет-бутик» и сделать его достопримечательностью

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Под Зеленоградском хотят открыть «туалет-бутик» и сделать его достопримечательностью

Ориентировочно в июле этого года в пос. Сосновка под Зеленоградском откроется первая очередь масштабного экологического проекта — Экоплощадки «Зеленый КОТ». В нее войдут показательная площадка для раздельного сбора отходов и «туалет-бутик». Об этом рассказала в среду на презентации площадки автор идеи руководитель московской арт-группы BURO Ирина Клочкова.

«Туалет-бутик — наш ответ отсутствию в российских городах нормальных туалетов», — отметила она. Проект, который отличается, по словам Ирины Клочковой, «супердизайном», разрабатывала российско-австрийская группа архитекторов. Объект рассчитан на то, чтобы одновременно принимать несколько десятков посетителей, в его здании запланированы «физиологический театр» и «точка продажи уникальных сувениров». «Если вам интересно, можем показать, какие сувениры имеют отношение к туалетам как арт-тематика — ничего, поверьте, „скользкого“ здесь нет», — рассказала автор идеи. «Останется, как мы надеемся, туристическая достопримечательность, потому что в России подобного проекта пока нет», — добавила она.

Напомним, центральным объектом экоплощадки должен стать филиал Художественного музея мусора «МУ МУ», открытого три года назад в Калуге. Основу его экспозиции составят арт-объекты и предметы быта, созданные художниками и дизайнерами из отходов (в «материнском» музее в Калуге размещены более 500 экспонатов — над ними работали авторы из 24 стран мира).

Проект включает также создание конференц-зала для экологических форумов, кафе, кемпинга, детской игровой площадки с аттракционами, экологического парка, площадок для «блошиного рынка» и т.д.

По данным зеленоградского сити-менеджера Олега Кошевого, инвестор планирует вложить в создание экоплощадки 25 млн рублей.
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