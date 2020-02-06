В региональном Росрыболовстве напомнили о трехмесячном запрете на вылов щуки

В Калининградской области с 1 февраля введен запрет на промысел щуки Об этом напоминает региональное управления Росрыболовства.

Запрет на промышленную добычу щуки во всех водоемах Калининградской области, включая Калининградский и Куршский заливы, будет действовать до 20 апреля. При этом с 1 марта будет запрещена и любительская рыбалка на щуку из-за ее нереста.

«Если в этот период на рынках или в торговых точка будут предлагать свежую щуку, то значит продавцы обманывают покупателей. Промышленный вылов запрещен с 1 февраля и продлится до 10 апреля, продукция может быть только замороженной или добытой незаконным путем, — рассказал руководитель Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства Александр Жуков. — В период запрета вылова щуки инспекторы рыбоохраны совместно с сотрудниками других органов исполнительной власти проведут рейдовые мероприятия по пресечению незаконного оборота рыбной продукции».

«За незаконный промысел частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ предусмотрены внушительные штрафы. Юридическим лицам за нарушение правил, регламентирующих рыболовство, грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи водных биоресурсов. За нарушение запрета в КоАП РФ для граждан к окторым относятся индивидуальные предприниматели, предусмотрен штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи водных биоресурсов. Кроме того, если у браконьера при задержании будет обнаружена рыба, в частности щука, то он должен возместить ущерб, причиненный водным биоресурсам. Сумма ущерба за один экземпляр щуки составляет в этом году 925 рублей, если рыба выловлена в период, когда действует запрет на добычу, то сумма ущерба составит 1850 рублей за одну щуку», — напомнили в ведомстве..