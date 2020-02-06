В региональном Росрыболовстве напомнили о трехмесячном запрете на вылов щуки

В региональном Росрыболовстве напомнили о трехмесячном запрете на вылов щуки
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Рыбная отрасль

В Калининградской области с 1 февраля введен запрет на промысел щуки Об этом напоминает региональное управления Росрыболовства.

Запрет на промышленную добычу щуки во всех водоемах Калининградской области, включая Калининградский и Куршский заливы, будет действовать до 20 апреля. При этом с 1 марта будет запрещена и любительская рыбалка на щуку из-за ее нереста.

«Если в этот период на рынках или в торговых точка будут предлагать свежую щуку, то значит продавцы обманывают покупателей. Промышленный вылов запрещен с 1 февраля и продлится до 10 апреля, продукция может быть только замороженной или добытой незаконным путем, — рассказал руководитель Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства Александр Жуков. — В период запрета вылова щуки инспекторы рыбоохраны совместно с сотрудниками других органов исполнительной власти проведут рейдовые мероприятия по пресечению незаконного оборота рыбной продукции».

«За незаконный промысел  частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ предусмотрены внушительные штрафы. Юридическим лицам за нарушение правил, регламентирующих рыболовство, грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи  водных биоресурсов. За нарушение запрета в КоАП РФ для граждан к окторым относятся индивидуальные предприниматели, предусмотрен штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи водных биоресурсов. Кроме того, если у браконьера при задержании будет обнаружена рыба, в частности щука, то он должен возместить ущерб, причиненный водным биоресурсам. Сумма ущерба за один экземпляр щуки составляет в этом году 925 рублей, если рыба выловлена в период, когда действует запрет на добычу, то сумма ущерба составит 1850 рублей за одну щуку», — напомнили в ведомстве.. 


Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter