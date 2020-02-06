Полиция разыскивает уклоняющегося от административного надзора жителя области (фото)

ОМВД России по Гурьевскому району разыскивается Саврасов Евгений Вячеславович, 1986 года рождения, который скрывается от сотрудников полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В отношении Саврасова установлен административный надзор сроком на 8 лет, предусматривающий обязательную явку в отдел полиции.

Если вам что-либо известно о местонахождение разыскиваемого, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 8 (401-51) 3-07-69,8 (401-51) 3-07-68 (дежурная часть), 8911-475-11-16, либо 02 (102 с мобильного).

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