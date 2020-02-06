В Калининграде кадастровый инженер подложно оформил особняк как снесенный дом

В Калининграде кадастровый инженер подложно оформил особняк как снесенный дом
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде кадастровый инженер уличен во внесении заведомо ложных сведений в акт обследования земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В прокуратуру обратился житель Московского района с жалобой на действия кадастрового инженера. В результате проверки выявлен факт внесения инженером заведомо ложных сведений в акт обследования земельного участка, расположенного в садовом товариществе «Южный».

В соответствии с актом обследования участка, в результате осмотра инженером было установлено, что располагавшийся там жилой дом, общей площадью 114,8 кв м, снесен и на местности расположен только фундамент.

«Акт обследования был подготовлен кадастровым инженером в целях предоставления в орган регистрации прав заявления о снятии жилого дома с учета», — уточняют в ведомстве.

Однако региональным управлением Росреестра установлено, что на данном земельном участке все еще находится индивидуальный жилой дом, который не был снесен.

«Указанное свидетельствует, что акт обследования земельного участка от 3 июня 2019 года, составленный кадастровым инженером, содержит заведомо ложные сведения о вышеуказанном объекте недвижимости», — подчеркивают в прокуратуре.

В отношении кадастрового инженера было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ (нарушение законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности). Судом инженер признан виновным, и ему назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.

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