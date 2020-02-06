Жителей части Железнодорожного и 3 поселков предупредили об отключении света

В пятницу, 7 февраля, в Железнодорожном и трех поселках планируются отключения электроснабжения. Об этом в социальных сетях сообщает администрация Правдинского городского округа.
С 10:00 до 16:00 будут проходить плановые работы на электросетях. На время работ будут отключены поселки Вишнёвое, Знаменка и Чаадаево, а также несколько улиц Железнодорожного (Ленина, Дзержинского, Войкого, Зелёная, К. Маркса, Энгельса, Коммунальная, Победы, Комсомольская, Молодогвардейская, Мелиораторов, Крупской, Кольцевая, З. Космодемьянской, 28 героев-панфиловцев, Пионерская, Заводская, Кирова, Свободы и Лесная).
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