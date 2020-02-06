На капремонт домов в центре Советска планируют потратить 215 млн рублей

На ремонт фасадов домов в центре Советска, которые рассчитывают отремонтировать в 2020 году, понадобится порядка 215 млн рублей. Об этом сообщает администрация городского округа на своей странице в соцсети.



5 февраля в Советске с рабочим визитом побывал генеральный директор областного Фонда капремонта Олег Туркин. Чиновник осмотрел 38 многоквартирных домов, которые в текущем году ждет капитальный ремонт.

«Общая стоимость работ должна составить 215,90 млн. рублей», — говорится в релизе. Туркин настоятельно попросил муниципальные власти до начала выполнения ремонтных работ согласовывать все вопросы с «Янтарьэнерго», чтобы убрать все провода и кабели в короба и подземные трубы.