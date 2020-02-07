СМИ: процедуру получения российского гражданства существенно упростят

СМИ: процедуру получения российского гражданства существенно упростят
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Миграционный вопрос

Правительство страны намерено существенно упростить для иностранцев процедуру получения российское гражданство. Сделать это можно будет не отказываясь от уже имеющегося иного гражданства, пишет в пятницу «Коммерсант».

По данным издания, правительство готовит соответствующие изменения в закон «О гражданстве РФ» и работа на финальной стадии. Законопроект могут внести в Госдуму уже в этом месяце. «Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России. А соответственно, Россия что будет делать? Она будет своих граждан за-щи-щать»,— приводит издание слова вице-спикера нижней палаты Петра Толстого.

Перед властями задача привлечь в Россию как можно больше новых граждан — от 5 млн до 10 млн. Решают ее через изменение миграционных режимов и реформирование института гражданства.


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