Проректор БФУ им. И. Канта Ефим Фидря уволился

Проректор БФУ им. И. Канта Ефим Фидря уволился
Виталий Невар / Новый Калининград
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Проректор по социальным коммуникациям БФУ имени И. Канта Ефим Фидря уволился с занимаемой должности по собственному желанию. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе университета.

На данный момент предполагается, что Фидря продолжит сотрудничать с университетом в качестве преподавателя.

«Планирую продолжить заниматься наукой, написать и защитить докторскую — материал накоплен большой, но совмещать научную и административную работу было сложно, приходилось выкраивать на это время рано утром. Теперь смогу сконцентрироваться на любимой социологии», — прокомментировал уход с должности «Новому Калининграду» Ефим Фидря.

Фидря занял должность проректора в 2017 году. С 2015 года он возглавлял социологическую лабораторию анализа, моделирования и прогнозирования рисков.

В Калининградскую область экс-проректор переехал в 2010 году из Магадана.

Напомним, что в сентябре 2019 года в БФУ имени И. Канта сменился ректор.

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