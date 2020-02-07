Проректор БФУ им. И. Канта Ефим Фидря уволился

Проректор по социальным коммуникациям БФУ имени И. Канта Ефим Фидря уволился с занимаемой должности по собственному желанию. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе университета.



На данный момент предполагается, что Фидря продолжит сотрудничать с университетом в качестве преподавателя.

«Планирую продолжить заниматься наукой, написать и защитить докторскую — материал накоплен большой, но совмещать научную и административную работу было сложно, приходилось выкраивать на это время рано утром. Теперь смогу сконцентрироваться на любимой социологии», — прокомментировал уход с должности «Новому Калининграду» Ефим Фидря.

Фидря занял должность проректора в 2017 году. С 2015 года он возглавлял социологическую лабораторию анализа, моделирования и прогнозирования рисков.

В Калининградскую область экс-проректор переехал в 2010 году из Магадана.

Напомним, что в сентябре 2019 года в БФУ имени И. Канта сменился ректор.